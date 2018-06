Santa Cruz de la Sierra (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat am Samstag das Treffen der in der Gruppe G-77 zusammengeschlossen Entwicklungsländer im bolivianischen Santa Cruz eröffnet. Die G77 als größte Staatengruppe innerhalb der UNO spiele eine "entscheidende Rolle" bei der Umsetzung einer Agenda für nachhaltige Entwicklung im Anschluss an die 2015 zu erreichenden Millennium-Entwicklungsziele der UNO, sagte Ban zum Auftakt des Gipfels, an dem auch China teilnimmt. "Das Schicksal von Milliarden armen Menschen und der Zustand unseres Planeten hängen von unserer Arbeit ab."

