Rio de Janeiro (AFP) Nachdem er sich in Brasilien das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2014 angesehen hat, entspannt sich Hollywood-Star Leonardo DiCaprio jetzt am Strand: Am Freitag wurde der 39-jährige US-Schauspieler im Luxus-Badeort Búzios gesehen, wo in den 1960er Jahren schon die französische Filmlegende Brigitte Bardot Urlaub machte.

Die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgen Sie im WM-Live-Ticker auf ZEIT ONLINE.