Belo Horizonte (AFP) Prostituiere in Brasilien haben bei einem Fußballspiel am Rande der WM mehr Respekt und Rechte eingefordert. Auf einer Straße in Belo Horizonte bauten sie am Samstag nach der WM-Begegnung Kolumbien gegen Griechenland ein improvisiertes Spielfeld auf und traten an der Seite einer christlichen Gruppe aus den USA gegen eine Studentenauswahl an. Das Spiel stand unter dem Motto "Unsere Rechte, unser Kampf".

