Hamburg (AFP) Ein flüchtiger Straftäter hat der Polizei in Hamburg die Arbeit leicht gemacht: Er wollte sich neue Ausweispapiere besorgen - und wandte sich dabei ausgerechnet an die Bundespolizei. Der 27-Jährige, der wegen Drogendelikten zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, sei am Sonntagmorgen auf ein Revier der Bundespolizei gekommen und habe um Ausstellung von Papieren für eine Reise in sein Heimatland Türkei gebeten, erklärte die Bundespolizei.

