Berlin (AFP) Die Bundespolizei hat in Berlin einen aus Syrien zurückkehrenden französischen Extremisten unter Terrorverdacht festgenommen. Der Mann sei mit dem Flugzeug aus Istanbul nach Berlin gereist und befinde sich seit Samstagabend im Gewahrsam, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Der Franzose soll nach Syrien gereist sein, um sich dort der Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante (Isil) anzuschließen. Weitere Details will die Bundespolizei am Montag bekannt geben.

