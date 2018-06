Berlin (AFP) Das Bundeswirtschaftsministerium prüft den geplanten Verkauf der RWE-Öl- und Gassparte Dea an eine russische Firmengruppe. Es werde untersucht, ob dabei nach dem Außenwirtschaftsgesetz "strategische Interessen Deutschlands verletzt" würden, sagte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag in Berlin. Sie betonte, dass die Prüfung "ergebnisoffen" verlaufe und dass es "keinen konkreten Verdacht" auf eine tatsächliche Verletzung deutscher Interessen gebe. Ein Ergebnis solle in zwei Monaten vorliegen.

