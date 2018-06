Doha (AFP) Es geht unter anderem um Inkapfade durch sechs lateinamerikanische Länder, den Westminster-Palast in London und die Abtey Corvey im Weserbergland: Seit Sonntag berät die UN-Kulturorganisation Unesco in der katarischen Hauptstadt Doha über die Erweiterung ihrer Liste für das Weltkulturerbe. Insgesamt 40 Kultur- und Naturstätten aus aller Welt bewerben sich diesmal um einen Platz auf der Liste, die aktuell 981 Stätten in 160 Ländern umfasst - 38 davon in Deutschland. Die Tagung dauert insgesamt elf Tage.

