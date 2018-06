Brasília (dpa) - Die Schweizer Nationalmannschaft hat im ersten Spiel bei der Fußball-WM in Brasilien einen glücklichen Last-Minute-Sieg gefeiert. Durch einen Treffer von Haris Seferovic in der Nachspielzeit gewann das Team von Ottmar Hitzfeld in Brasilia mit 2:1 gegen Ecuador. Vor 68 351 Zuschauern im Estadio Nacional hatte der Freiburger Bundesliga-Profi Admir Mehmedi die Führung der Südamerikaner durch Enner Valencia ausgeglichen. In der zweiten Begegnung der Gruppe E stehen sich am Abend in Porto Alegre Frankreich und Honduras gegenüber.

