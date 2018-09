Manaus (dpa) - Italien hat bei der Fußball-WM in Brasilien das Topspiel der Gruppe D gegen England mit 2:1 gewonnen. Der vierfache Weltmeister siegte in einem hochklassigen Spiel in Manaus durch Tore von Claudio Marchisio und Mario Balotelli. Für die Engländer traf vor Daniel Sturridge. Italien kann mit einem weiteren Erfolg am Freitag gegen Costa Rica bereits die Weichen zum Weiterkommen stellen.

