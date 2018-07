Rio de Janeiro (dpa) - Inhaber von WM-Eintrittskarten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland werden in vier Jahren kostenlos Bus- und Zugreisen zwischen den elf Spielorten in Anspruch nehmen können. Das versprach Alexej Sorokin als Chef des russischen Organisationskomitees bei einem Termin in Rio de Janeiro. Das sei auch ein Bestandteil der Bewerbung gewesen sein. Es sei ein kompliziertes System, das ausgearbeitet werde, ergänzte Sorokin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.