Salvador (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw startet mit Zuversicht ins erste WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal am Montag.

"Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir eine Mannschaft mit großer Qualität sind. Wir haben uns in vielen Bereichen enorm verbessert. Wenn wir in der Lage sind, unser Potenzial im gesamten Turnierverlauf abzurufen, sind wir eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist", sagte Löw auf der Pressekonferenz in Salvador.

Die Problematik mit den Verletzungen in der Vorbereitung sei überstanden. "Ich denke, dass wir gut vorbereitet ins Turnier gehen. Wir können davon ausgehen, dass alle Spieler zu 100 Prozent einsatzfähig sein werden." Die klimatisch schwierigen Bedingungen seien indes seit Tagen kein Thema mehr. "Ich denke, dass wir auf die Witterungsbedingungen gut vorbereitet sind."