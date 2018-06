Rio de Janeiro (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat für die weiteren WM-Gruppenspiele in Manaus eine verbesserte Spielfläche versprochen. "Der Rasen war nicht bei 100 Prozent, wie wir es gewünscht hatten, aber er war sehr gut bespielbar", sagte Saint-Clair Milesi vom lokalen Organisationskomitee am Sonntag über den Untergrund beim Duell zwischen England und Italien (1:2), "und er wird beim nächsten Spiel noch besser sein".

In der Arena Amazonia im brasilianischen Urwald treffen am Mittwoch (18.00 Uhr OZ/Donnerstag, 00.00 Uhr MESZ/ARD) in der Gruppe A Kamerun und Kroatien aufeinander. Danach spielen dort noch die USA gegen Portugal (22. Juni) in der deutschen Gruppe G sowie Honduras gegen die Schweiz (Gruppe E, 25. Juni). In der K.o.-Runde sind für Manaus keine weiteren Spiele mehr angesetzt.