Santa Cruz de la Sierra (dpa) – UN-Generalsekretär Ban hat die Staaten der Gruppe der 77 plus China aufgefordert, mit "kreativen und flexiblen" Ideen die bevorstehende Debatte über nachhaltige Entwicklung anzugehen. Mit diesem Aufruf eröffnete Ban das Gipfeltreffen des losen Staatenbundes in der südbolivianischen Stadt Santa Cruz de la Sierra. Auf der Tagesordnung des Treffens steht die Verabschiedung eines gemeinsamen Vorschlags für die Debatte über nachhaltige Entwicklungsziele, die ab 2015 im Anschluss an die Millennium-Entwicklungsziele vereinbart werden sollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.