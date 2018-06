Teheran (AFP) Eine Mehrheit der Abgeordneten im iranischen Parlament hat Präsident Hassen Ruhani schriftlich aufgefordert, die Verschleierung von Frauen rigoros durchzusetzen. Die "kulturelle Invasion" des Westens in den Iran habe es darauf abgesehen, "die Lebensweise der Iraner im Hinblick auf den Schleier zu verändern", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Isna am Sonntag aus einem Schreiben der Parlamentarier an Ruhani. Dieses wurde demnach von 195 der 290 Abgeordneten im Parlament von Teheran unterzeichnet.

