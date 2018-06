Mombasa (AFP) Mutmaßliche Islamisten haben am Sonntag eine Küstenstadt in Kenia attackiert. Die Angreifer eröffneten am Abend in Mpeketoni aus zwei Kleinbussen das Feuer auf Passanten, wie die Armee mitteilte. Über die Opferzahl lagen zunächst keine Informationen vor. Anwohner berichteten über stundenlange Gefechte. Bei den Angreifern handele es sich offenbar um Kämpfer der islamistischen Shebab-Miliz, sagte Armeesprecher Emmanuel Chirchir. Es seien Aufklärungsflugzeuge im Einsatz, um nach den Tätern zu suchen.

