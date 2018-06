Bogotá (AFP) In einer Stichwahl haben die Wähler in Kolumbien am Sonntag über einen neuen Präsidenten entschieden. Mehr als 32 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Juan Manuel Santos und seinem Herausforderer Óscar Iván Zuluaga zu entscheiden. Es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Politikern erwartet. Erste Ergebnisse sollte es nach Schließung der Wahllokale in der Nacht zum Montag geben.

