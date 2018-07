Kiew (dpa) - Im milliardenschweren Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine gibt es dem Moskauer Gazprom-Konzern zufolge neue Gespräche. "Die Verhandlungen dauern an", sagte Konzernsprecher Sergej Kuprijanow am Abend in Kiew. Details nannte er nicht. Das Treffen in der ukrainischen Hauptstadt gilt als "letzte Chance". An diesem Montagmorgen läuft ein Ultimatum Russlands aus. Russland fordert die Tilgung offener Rechnungen für geliefertes Gas, die finanziell angeschlagene Ukraine will aber einen Rabatt aushandeln.

