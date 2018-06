Kiew (dpa) - Im erbitterten Streit um unbezahlte Gasrechnungen haben Russland und die Ukraine erneut um eine Lösung gerungen. Die Verhandlungen in Kiew dauerten in der Nacht an, berichteten örtliche Medien. Die Gespräche unter Vermittlung von EU-Energiekommissar Günther Oettinger seien nach einer Pause zunächst fortgesetzt worden. Das Treffen in der ukrainischen Hauptstadt galt als letzte Chance. An diesem Montag läuft ein Ultimatum Moskaus aus.

