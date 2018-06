Miranshah (AFP) Bei Angriffen auf Stellungen mutmaßlicher Aufständischer im Nordwesten Pakistans hat die Luftwaffe des Landes nach eigenen Angaben mehr als 50 Extremisten getötet. Zwei Vertreter örtlicher Sicherheitskräfte sprachen am Sonntag sogar von etwa 150 Toten. Das Militär gab an, die Aufständischen stünden in Verbindung zu dem Angriff auf den Flughafen der südlichen Metropole Karachi mit dutzenden Toten vor einer Woche.

