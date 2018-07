Islamabad (AFP) Eine Woche nach dem Taliban-Angriff auf den Flughafen von Karachi in Pakistan hat die Armee des Landes eine Großoffensive gegen Taliban- und Al-Kaida-Kämpfer gestartet. Der Vorstoß richte sich gegen Verstecke "ausländischer und einheimischer Terroristen" in der Unruheregion Nord-Waziristan, erklärte ein Armeesprecher am Sonntag. Zuvor waren bei Luftangriffen auf Islamistenstellungen dutzende Aufständische getötet worden, darunter nach Armeeangaben Verantwortliche des Angriffs in Karachi.

