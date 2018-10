Islamabad (AFP) Die pakistanische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen "umfassenden Einsatz" gegen Taliban- und Al-Kaida-Kämpfer in der Unruheregion Nord-Waziristan gestartet. Der Vorstoß richte sich gegen "ausländische und örtliche Terroristen", die sich in der Region versteckt hielten, erklärte Armeesprecher Asim Saleem Bajwa. Ein Militärvertreter vor Ort in Miranshah sagte der Nachrichtenagentur AFP, Luftwaffe, Artillerie, Panzer und Bodentruppen seien im Einsatz.

