Khartum (AFP) Knapp einen Monat nach seiner Festnahme ist im Sudan der Oppositionsführer Sadik al-Mahdi wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Chef der oppositionellen Umma-Partei zeigte sich seinen Anhängern am Parteisitz in Omdurman, der Zwillingsstadt der Hauptstadt Khartum. Al-Mahdi war am 17. Mai festgenommen worden, weil er eine paramilitärische Einheit beschuldigt hatte, in der westsudanesischen Krisenregion Darfur Zivilisten vergewaltigt und anderweitig misshandelt zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.