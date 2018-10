Beirut (AFP) Syriens Luftwaffe hat am Wochenende nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten intensive Luftangriffe auf Dschihadisten-Stellungen nahe der Grenze zum Irak geflogen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mitteilte, dauerte das Bombardement der Stellungen der Gruppierung Islamischer Staat im Irak und in der Levante (Isil) seit dem Vortag an. Betroffen seien Isil-Stellungen in den Provinzen Hassaka im Nordwesten und Raka im Norden Syriens.

