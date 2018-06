Kiew (AFP) In Kiew sind am Sonntagabend unter EU-Vermittlung die Gasverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wieder aufgenommen worden. EU-Vertreter gaben den Beginn der Verhandlungen in der ukrainischen Hauptstadt bekannt. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldete, an dem Treffen seien EU-Energiekommissar Günther Oettinger, der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk sowie der Chef des russischen Gazprom-Konzerns, Alexej Miller, beteiligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.