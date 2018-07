Kiew (AFP) Die Gasverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sind am Sonntagabend nach Angaben aus Kiew ergebnislos abgebrochen worden. "Die Verhandlungen endeten ohne Ergebnis", hieß es von Seiten der ukrainischen Regierung. "Es ist ungewiss, wann sie fortgesetzt werden können." An den Gesprächen in Kiew waren EU-Energiekommissar Günther Oettinger, der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk sowie der Chef des russischen Gazprom-Konzerns, Alexej Miller, beteiligt.

