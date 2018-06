Genf (AFP) Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ist nach seinem schweren Skiunfall aus dem Koma erwacht und hat die Klinik im französischen Grenoble verlassen. Er werde nun "seine lange Phase der Rehabilitation" fortsetzen, teilte Schumachers Managerin Sabine Kehm am Montag mit. Der 45-Jährige wurde am Montagmorgen in das Universitätskrankenhaus in der Schweizer Stadt Lausanne gebracht, wie ein Kliniksprecher sagte. Schumacher lebt seit Jahren mit seiner Familie in der Schweiz.

