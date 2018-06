Tirana (AFP) Mit Panzerfäusten und schweren Maschinengewehren haben Bewohner eines als "Königreich des Cannabis" bekannten Dorfes in Albanien Drogenfahnder angegriffen. Die Polizei habe am Morgen in Lazarat, 240 Kilometer südlich der Hauptstadt Tirana, einen Großeinsatz gestartet, erklärten die Sicherheitskräfte. Demnach waren 500 Polizisten rund um das Dorf positioniert, um die Cannabis-Felder zu zerstören. Dorfbewohner hätten auf die Beamten geschossen, um sie am Zugang zum Ort zu hindern. "Die Polizei ist entschlossen, den Einsatz fortzusetzen", hieß es in der Mitteilung.

