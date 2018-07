Bamberg (SID) - Andrea Trinchieri ist neuer Trainer der Brose Baskets Bamberg. Der 46-jährige Italiener kommt vom russischen Spitzenklub Unics Kasan und wird beim sechsmaligen deutschen Basketball-Meister Nachfolger des US-Amerikaners Chris Fleming (44), der Ende Mai nach sechs erfolgreichen Jahren mit vier Meistertiteln und drei Pokalsiegen entlassen worden war. "Wir begrüßen Andrea Trinchieri als neuen Headcoach in Bamberg", twitterten die Brose Baskets.

Trinchieri hatte Kasan in der abgelaufenen Saison bis ins Finale des Eurocups geführt und wurde im zweithöchsten Europapokalwettbewerb nach der Euroleague als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Erst Mitte der vergangenen Woche wurde Trinchieri als Nationalcoach Griechenlands seiner Aufgaben entbunden. Grund für die Trennung trotz laufenden Vertrages war das enttäuschende Abschneiden bei der EM 2013 in Slowenien (11.).

Ohne Doppelfunktion kann sich Trinchieri ganz auf Bamberg konzentrieren und soll den erfolgsverwöhnten Klub nach dem Viertelfinal-Aus in den Play-offs gegen die Artland Dragons (1:3) zurück zu alter Stärke führen. Auf Trinchieri, der vor fünf Jahren in seiner Heimat in Pallacanestro Cantù erstmals einen Erstligisten übernommen hatte, wartet nicht zuletzt wegen Flemings großer Erfolge eine schwierige Aufgabe.