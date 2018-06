Hamburg (AFP) Fast jeder vierte Bundesbürger verzichtet auf bestimmte Nahrungsmitteln, weil er sie nach eigener Aussage nicht verträgt. 16 Prozent schränken den Verzehr von Milch- und Milchprodukten wegen der enthaltenen Laktose ein, wie eine am Montag in Hamburg veröffentlichte Umfrage im Auftrag von "Spiegel online" ergab. Elf Prozent der Befragten sind demnach vorsichtig bei Lebensmitteln, die reich an Histamin sind. Dazu zählen neben Rotwein und Käse beispielsweise auch viele Fisch- und Fleischprodukte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.