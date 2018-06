Stuttgart (AFP) Im Fall der beiden Anfang Juni in zwei Koffern gefunden Leichen hat die Stuttgarter Polizei am Montag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 47-Jährige habe sich in seiner Wohnung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt "widerstandslos festnehmen" lassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

