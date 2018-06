Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat die bevorstehenden Änderungen beim Stimmrecht im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) verteidigt. Das mit dem Beitritt Litauens zur Euro-Zone 2015 einzuführende Rotationsprinzip bei geldpolitischen Entscheidungen sei "nach schwierigen Verhandlungen aus guten Gründen so vereinbart" worden, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Mit der Aufnahme des 19. Mitglieds der Währungsunion tritt das 2003 vereinbarte Abstimmungsverfahren in Kraft, das die Zahl der abstimmenden Länder auf 15 begrenzt. In zwei Gruppen - 14 kleinere Euro-Staaten und fünf große Staaten - wird dann monatlich rotiert. Von den kleinen Ländern müssen jeweils drei, von den großen eines aussetzen. Bundesbank-Chef Jens Weidmann, der in der Gruppe der fünf großen Staaten sitzt, muss also alle fünf Monate auf eine Stimmabgabe verzichten.

