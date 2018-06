Düsseldorf (AFP) Technische Weltneuheit am Flughafen Düsseldorf: Der Roboter "Ray" parkt ab nächster Woche an Deutschlands drittgrößtem Airport die Autos ein, wie der Flughafen am Montag mitteilte. Der Park-Roboter ist demnach Teil einer technischen Weltneuheit, die erstmals am Düsseldorfer Airport zum Einsatz kommt. Dabei stellt der Kunde sein Fahrzeug in einer Übergabebox ab. Das Einparken in der automatisierten Parkanlage übernimmt dann ein patentiertes Robotersystem.

