Berlin (AFP) Vor dem gemeinsamen sozialpolitischen Kongress der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz hat der evangelische Unternehmer Peter Barrenstein den Kirchen mangelndes Verständnis für marktwirtschaftliches Denken vorgeworfen. Kritik übte der Vorsitzende des Arbeitskreises evangelischer Unternehmer (AEU) in der Zeitung "Die Welt" vom Montag beispielsweise an Diskussionen über Managergehälter oder einer generellen Verurteilung von Kinderarbeit.

