Nürnberg (AFP) Fast die Hälfte aller Arbeitslosen verfügt nur über Fertigkeiten für einfache Helferjobs. 45 Prozent der Arbeitslosen ab 25 Jahren in Deutschland waren zuletzt aufgrund ihrer geringen Qualifikation auf die Suche nach einfachen, wenig komplexen Helfertätigkeiten beschränkt, wie aus einer Studie hervorgeht, die das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Montag veröffentlichte. Besonders angespannt sei die Situation für gering Qualifizierte in Ostdeutschland mit einer Arbeitslosenquote im Helferbereich von 34 Prozent und in den Ruhrgebiets-Städten Duisburg, Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen, Dortmund und Oberhausen mit einer Quote von sogar 40 Prozent. Weitaus bessere Aussichten gebe es hingegen in Süddeutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.