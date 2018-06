Berlin (AFP) Der in Berlin festgenommene französische Syrien-Rückkehrer wird voraussichtlich in den kommenden Wochen nach Frankreich ausgeliefert. Dies teilte ein Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Montag in der Bundeshauptstadt mit. Gegen den mutmaßlichen Islamisten soll demnach in den nächsten Tagen ein Auslieferungshaftbefehl erlassen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.