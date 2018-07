Frankfurt/Main (AFP) Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat am Montag ein Wirtschaftsstrafprozess um die Lieferung von Drohnen-Motoren in den Iran begonnen. Zum Prozessauftakt legte die Bundesanwaltschaft den beiden Angeklagten nach Gerichtsangaben zur Last, 2008 und 2009 insgesamt 61 für den Einsatz in Drohnen geeignete Flugmotoren ohne behördliche Genehmigung in den Iran ausgeführt und damit gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen zu haben. Einer der Beschuldigten erschien den Angaben zufolge nicht vor Gericht. Der Staatsschutzsenat entschied daraufhin, dass gegen den Iraner gesondert verhandelt wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.