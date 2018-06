Brasília (AFP) Bei ihrem Besuch in Brasilien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff die Abhaltung regelmäßiger Regierungskonsultationen vereinbart. "Wir haben verabredet, dass wir im nächsten Jahr zum ersten Mal Regierungskonsultationen hier in Brasilien durchführen werden", sagte Merkel am Sonntagabend nach einem Treffen mit Rousseff in der Hauptstadt Brasília laut der offiziellen Mitschrift. Dabei wurden laut der Kanzlerin bereits die Themen der Konsultationen im kommenden Jahr besprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.