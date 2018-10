Berlin (AFP) SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi sieht in Parteizahlungen an den Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel neben dessen Ministerbezügen keinen Grund zur Kritik. "Ich halte die Debatte darüber für einen ausgesprochen Witz", sagte Fahimi am Montag in Berlin nach einer Schaltkonferenz des SPD-Präsidiums. Gabriel habe alle Bezüge stets transparent offen gelegt und "es ist alles korrekt", hob die Generalsekretärin weiter hervor.

