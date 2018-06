Berlin (AFP) Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 210.000 Beschäftigten in privaten und öffentlichen Banken hat die Gewerkschaft zur Ausweitung der Warnstreiks aufgerufen. Am Dienstag seien Mitarbeiter von Instituten im Saarland, am Mittwoch in Baden-Württemberg und in Niedersachsen und am Freitag in Berlin und Brandenburg aufgerufen, in den Ausstand zu treten, teilte Verdi am Montag mit. "Wir erwarten, dass die Arbeitgeber in der dritten Runde ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Uwe Spitzbarth. Die Vorbedingung nach Ausweitung regelmäßiger Samstagsarbeit müsse vom Tisch, verlangte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.