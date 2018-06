New York (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist zu einem viertägigen Antrittsbesuch in den USA eingetroffen. Von der Leyen landete nach Angaben einer Sprecherin am Montag in New York, wo sie im Laufe des Tages die Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 besuchen wird. Am Dienstag sind Gespräche bei der UNO über Deutschlands Rolle bei internationalen Krisenmissionen geplant, ehe die Ministerin am Mittwoch nach Washington fliegt. Dort trifft sie sich mit Kongressabgeordneten und am Donnerstag mit ihrem US-Kollegen Chuck Hagel.

