Berlin (dpa) - Flöckchen sieht anders aus als gewöhnliche Gorillas: Sein Fell ist nicht schwarz, sondern hell.

Der einzige weiße Gorilla auf der Welt. Im Zoo von Barcelona hat Flöckchen es wegen seiner Besonderheit nicht leicht. Teils wird er gar für einen Eisbären gehalten. Und all die schwarzen Gorillas, die können nicht verstehen, was an dem weißen Kleinen so speziell sein soll. Von den Kindern zwar wird Flöckchen geliebt, und doch heckt er zusammen mit seinem Freund, einem roten Panda, einen Plan aus: Flöckchen will fliehen, raus aus dem Zoo, hin zu einer Hexe, die ihm vielleicht ein schwarzes Fell herzaubern kann.

Der animierte Film ist inspiriert durch die wahre Geschichte eines 2003 gestorbenen weißen Gorillas.

Flöckchen - die großen Abenteuer des kleinen weißen Gorillas!, Spanien 2011, 89 Min., FSK ab 0, von Andrés G. Schaer

