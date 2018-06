Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hängt in finanzieller Hinsicht weiter am Tropf von Mäzen Dietmar Hopp. "Leider kämpfen wir noch immer mit diversen Altlasten, und die werden auch in der kommenden Saison unsere Geschäftsbilanz noch erheblich belasten", sagte Geschäftsführer Peter Rettig mit Blick auf das befürchtete Minus in zweistelliger Millionenhöhe in diesem Geschäftsjahr dem kicker. Diesen Verlust muss erneut Hopp, der schon mehrere hundert Millionen Euro in den Klub investiert hat, ausgleichen.

Obwohl die Kraichgauer trotz ihrer roten Zahlen kräftig in neue Spieler wie Oliver Baumann und Pirmin Schwegler investieren, droht dem Klub mit Blick auf das Financial Fair Play angeblich kein Ärger von der Europäischen Fußball-Union (UEFA). "Wir werden die Regeln definitiv einhalten, sonst würden wir auf dem Markt nicht so agieren, wie wir derzeit agieren", sagte Rettig.