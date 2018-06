Nyon (SID) - Die WM-Endrunde hat gerade begonnen, da plant die Europäische Fußball-Union (UEFA) bereits die kommende Saison. Am 23. Juni werden am UEFA-Sitz in Nyon die Paarungen für die ersten beiden Qualifikationsrunden in der Champions League und der Europa League ausgelost. Die Auslosung (ab 12.00 Uhr) wird von Generalsekretär Gianni Infantino geleitet.

Die deutschen Europacupstarter sind von der Auslosung nicht betroffen, da sie erst später in die Wettbewerbe einsteigen. Die Partien werden zwischen dem 1. und 24. Juli ausgetragen.