Recife (SID) - Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien steuert auf einen Torrekord zu. In den elf Partien der ersten vier Spieltage fielen 37 Treffer. Sollte der bisherige Schnitt von knapp 3,4 Toren pro Spiel über sämtliche 64 WM-Partien gehalten werden, käme man am Ende auf 215 Treffer. Der bisherige Rekord liegt bei 171 Toren (ohne Elfmeterschießen) und wurde beim Endrunden-Turnier 1998 in Frankreich aufgestellt.

Schon jetzt sind mit 37 Treffern in Brasilien so viele Tore gefallen wie seit der WM vor 56 Jahren in Schweden nicht. Zum Vergleich: 2010 in Südafrika waren es zum gleichen Zeitpunkt 18 (Schnitt: 1,6), vor acht Jahren in Deutschland immerhin 27 Treffer (Schnitt 2,5).