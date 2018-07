Natal (SID) - US-Trainer Jürgen Klinsmann bekommt bei der Fußball-WM in Brasilien prominente politische Unterstützung. Zum Auftaktspiel am Montag gegen Ghana in Natal (18.00 Uhr OZ/0.00 Uhr MESZ/ARD) kündigte US-Vizepräsident Joe Biden seinen Kommen an. Der Besuch ist Teil einer Vier-Länder-Reise, weitere Stationen sind Kolumbien, die Dominikanische Republik und Guatemala.