London (AFP) Der britische Prinz William, seine Frau Catherine und Prinz Harry werden den Start der Tour de France im kommenden Monat im nordenglischen Leeds besuchen. Die drei Royals wollten am 5. Juli in Leeds am Auftakt zur Tour teilnehmen, teilte der Kensington-Palast am Montag mit. Die drei hatten bereits während der Olympischen Spiele 2012 ihr Interesse am Radsport demonstriert, als sie den Sieg der britischen Mannschaft im Velodrom von London verfolgten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.