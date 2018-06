London (AFP) Angesichts hoher Zahlen von Zwangsverheiratungen britischer Staatsangehöriger im In- und Ausland steht die Praxis seit Montag unter Strafe. Wer für schuldig befunden wird, britische Staatsbürger gegen ihren Willen zu verheiraten, kann nach einer neuen Gesetzgebung mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft werden. Die Problematik betrifft in Großbritannien vornehmlich Jugendliche, deren Eltern aus Pakistan, Indien oder Bangladesch stammen. Viele von ihnen werden nicht in Großbritannien zur Hochzeit gezwungen, sondern dazu zeitweise in ihre Herkunftsländer zurückgebracht.

