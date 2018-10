Lucknow (AFP) In Indien ist offenbar erneut eine Frau Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griffen drei Männer am Freitagabend im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh eine 38-jährige Frau an, die gerade Medikamente kaufen wollte. Die Männer hätten sie in den Rohbau eines Hauses gezerrt und misshandelt, sagte der Polizeikommissar L.R. Kumar der Nachrichtenagentur AFP. Die Frau habe am Wochenende Anzeige bei der Polizei erstattet. Zwei der drei mutmaßlichen Angreifer seien festgenommen worden. Nach dem dritten Verdächtigen werde gesucht.

