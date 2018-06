Tokio (AFP) Eine Mutter ist in Japan offenbar mit ihren drei kleinen Kindern in den Tod gestürzt. Die Leichen der 35-jährigen Frau, eines sechsjährigen Mädchens sowie zweier Jungen im Alter von zwei und sieben Jahren seien nahe des Eingangs eines 14-stöckigen Wohnhauses in der Stadt Chiba östlich von Tokio gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Es werde angenommen, dass es sich um eine Mutter mit ihren Kindern handele. Die Möglichkeit eines Selbstmords werde untersucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.