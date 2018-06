Mombasa (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher Islamisten auf den Küstenort Mpeketoni in Kenia sind 49 Menschen getötet worden. Dutzende schwer bewaffnete Angreifer der somalischen Shebab-Miliz hätten am Sonntagabend den Ort nahe der Touristeninsel Lamu gestürmt, sagten Behördenvertreter am Montag. Augenzeugen berichteten, die Kämpfer hätten zunächst eine Polizeiwache angegriffen, dann aber auch auf Menschen gefeuert, die in Cafés die WM-Spiele verfolgten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.